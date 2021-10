Autriche : le chancelier Sebastian Kurz, soupçonné de corruption, a donné sa démission

Le chancelier autrichien Kurz a annoncé ce samedi soir sa démission alors qu'une enquête a été ouverte pour corruption et abus de confiance. Celui qui était devenu fin 2017 le plus jeune dirigeant élu de la planète est emporté par le scandale pour la deuxième fois, après une précédente tempête politique en 2019 qu'il avait spectaculairement réussi à surmonter.

Sebastian Kurz est soupçonné d'avoir utilisé par le passé des fonds gouvernementaux pour s'assurer une couverture médiatique favorable. Selon le parquet, entre 2016 et 2018, des articles élogieux et des études d'opinion "partiellement manipulées" auraient été publiés en échange de l'achat d'espaces publicitaires par le ministère des Finances, géré à cette époque par les conservateurs.

Sebastian Kurz et neuf autres suspects, ainsi que trois organisations, sont visés par une enquête pour diverses infractions liées à cette affaire. Des perquisitions ont eu lieu mercredi, notamment au siège de l'ÖVP et à la chancellerie. Le dossier des procureurs se base sur une série de messages téléphoniques. "Je serai capable de faire la lumière, j'en suis sûr", a affirmé M. Kurz, soulignant que quelques SMS avaient été écrits "sous l'impulsion du moment". "Je suis juste humain, avec des émotions et des erreurs", a-t-il insisté. Il reste à la tête du parti conservateur et siégera au Parlement.