Autriche : les conservateurs remportent les élections législatives, débâcle de l'extrême droite

POLITIQUE - Le conservateur Sebastian Kurz a remporté dimanche 29 septembre les élections législatives en Autriche. Le scrutin a également été marqué par la débâcle de l'extrême droite et le bon score des Verts.

Quatre mois après avoir été renversé par le scandale de l'Ibizagate, Sebastian Kurz a remporté les élections législatives autrichiennes ce dimanche. Son parti ÖVP a recueilli environ 37% des suffrages, presque six points de plus qu'il y a deux ans. Son premier gouvernement, formé en 2017 avec le parti d'extrême droite FPÖ, n'avait pas résisté aux révélations compromettantes de l'Ibizagate pour le chef du FPÖ et numéro deux du gouvernement. Il avait implosé en mai, entraînant la tenue de ces élections anticipées, qui devraient donc signer le retour de Sebastian Kurz à la chancellerie.