Autriche : piégé par une caméra cachée embarrassante, le patron du FPÖ, allié de Marine Le Pen au Parlement européen, démissionne

Le patron du FPÖ a admis auprès des journalistes que cette soirée avait eu lieu mais nié avoir commis le moindre acte répréhensible. Selon ses déclarations à la Süddeutsche Zeitung, il a invoqué "la grande quantité d'alcool consommée" ce soir-là et "l'importante barrière de la langue" avec son interlocutrice.





Questionnée sur la séquence, filmée en caméra cachée, qui met en cause le chef de l'extrême droite autrichienne et vice-chancelier, allié du RN au Parlement européen, Marine Le Pen s'est refusée à tout commentaire. "J'ai appris comme vous l'existence de cette vidéo, nous ne exprimerons pas sur le sujet avant d'avoir entendu les explications de Heinz-Christian Strache et d'avoir eu avec le bureau du groupe une discussion à l'issue de ses explications", a-t-elle déclaré.





Et d'ajouter : "Le FPO a de surcroît réuni 25% des électeurs, quelque soit ce que l'on peut reprocher aux uns ou aux autres, quelque soit la véracité de ces accusations, cela ne fait pas disparaître le fait qu'un quart des Autrichiens souhaite refuser l'immigration dans leur pays, souhaite une Autriche libre de décider de ses choix démocratiques et souhaite que les choix de société du peuple autrichien soient respectés par l'Union européenne."