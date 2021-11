Autriche : à Vienne, des dizaines de milliers de manifestants contre les mesures anti-Covid

Pas de violence à Vienne, mais beaucoup de monde dans la rue. Plus de 35.000 personnes se sont réunies ce samedi dans la capitale autrichienne, à deux jours de l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement jusqu'au 13 décembre. Une décision de dernier recours pour endiguer une nouvelle vague virulente de Covid-19, avec plus de 1000 cas pour 100.000 habitants, soit neuf fois plus qu'en France. Et ce, alors que le taux de vaccination se situe autour de 66% de la population, soit légèrement en deçà de la moyenne européenne.