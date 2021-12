Autriche : une chirurgienne ampute la mauvaise jambe, elle est condamnée à une amende

Pour sa défense, la chirurgienne a dénoncé une faille dans la chaîne de contrôle en bloc opératoire. Elle a depuis changé de clinique et peut encore faire appel du jugement. De son côté, la direction de l'hôpital, basé à Freistadt, a simplement fait savoir dans un communiqué que "les causes et les circonstances de cette erreur médicale avaient été analysées avec précision". Depuis, des formations au sein de l'établissement ont été suivies afin que ce genre d'erreur médicale grave ne se reproduise plus.