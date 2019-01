Aux Etats-Unis, dans le coma depuis 10 ans, une femme accouche après avoir été violée

La police espère pouvoir réaliser des prélèvements ADN sur l'ensemble du personnel de l'établissement et effectue des vérifications auprès des autres patients. Le centre Hacienda Healthcare, qui apporte des soins à environ 2.500 personnes par an dans tout l'Etat de l'Arizona, a promis dans un communiqué de coopérer avec la justice.

"Nous menons un audit interne de nos protocoles pour assurer que chaque résident est aussi en sécurité et bien soigné que possible", a-t-il ajouté. Furieux et effarés, les parents d'autres patients cherchent à les changer de structure. "Nous sommes tous sous le choc", a confié aux médias Karina Cesena, qui ne quitte plus le chevet de sa fille de 22 ans, hospitalisée depuis deux ans dans cet établissement.