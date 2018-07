Aux Etats-Unis, des clients d'Uber se disent victimes de "fraude au vomi"

La prochaine fois que vous utiliserez les services d’Uber, assurez-vous que le montant qui vous est facturé est bien celui de la course que vous venez d’effectuer. A en croire le Miami Herald, une arnaque, d’un nouveau genre, se répand actuellement dans plusieurs pays, et notamment dans la ville de Miami, aux Etats-Unis. Son nom ? La"fraude au vomi". Sur les réseaux sociaux, des centaines d’utilisateurs racontent avoir découvert, en recevant une notification sur leur application Uber, que le montant de leur course avait été majorée, en raison de frais de nettoyage faisant suite à des vomissures dans le véhicule. A tort, assurent-ils.