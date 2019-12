Aux Etats-Unis, une association d'épileptiques attaquée à coups de tweets lumineux

La Fondation américaine de l'épilepsie a indiqué avoir déposé une plainte après une série d'attaques sur son fil Twitter à coups de messages clignotants destinés à provoquer des crises chez les personnes atteintes de la maladie.

Menées notamment au moyen de vidéos et gifs contenant des lumières stroboscopiques, ces attaques, a précisé lundi l'Epilepsy Foundation sur son site, ont "délibérément ciblé" le mois national de sensibilisation à l'épilepsie, en novembre, lorsque le nombre de malades susceptibles de consulter le compte était "le plus important". Cela met en avant leur "caractère répréhensible", dénonce dans le communiqué la représentante légale de l'association Allison Nichol. "La Fondation coopère pleinement avec les autorités et compte utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les auteurs de ces actes en soient tenus responsables".