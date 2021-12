Etats-Unis : une mère donne naissance à son fils quelques heures avant la mort de son mari

L'homme, âgé de 33 ans, avait été diagnostiqué en janvier 2021. Peu de temps après, le couple – qui était marié depuis trois ans et avait également un fils de 18 mois – a conçu un deuxième fils, raconte le Daily Mail . Alors qu'ils s'approchaient de la date de l'accouchement, l'état du mari s'est rapidement détérioré, les médecins ne lui prédisaient plus que six mois à vivre.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Vingt minutes plus tard, le bébé John Beeson Parke - également connu sous le nom de bébé Jb - pointe le bout de son nez avant d'être amené dans la chambre de son père. "Presque immédiatement, les signes vitaux de Jb ont commencé à s'améliorer", continue la mère qui avait pu rejoindre son époux après le travail, grâce à l'aide des médecins. "Il a rendu son dernier souffle avec notre fils sur sa poitrine et ma main dans la sienne", écrit-elle.

"Certains m'ont dit qu'ils n'oublieraient jamais cet acte d'altruisme. Certains ont qualifié mes actions de courageuses et d'héroïques. J'appelle cela juste de l'amour. J'ai agi par amour pour réaliser le dernier souhait de mon mari", conclut-elle sur Facebook. S'adressant à Today, Haley Parke a déclaré avoir vécu "à la fois mon plus grand chagrin et ma plus grande joie" en même temps.