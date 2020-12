Avant de quitter le pouvoir, Donald Trump multiplie les grâces présidentielles controversées

A quelques jours de la fin de son mandat, Donald Trump joue les bienfaiteurs dans une ambiance de charité bien ordonnée. Ce mercredi, la Maison Blanche a dévoilé dans la soirée une liste de près de trente grâces et autres mesures de clémence. Parmi les bénéficiaires figurent Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump en 2016 et son ancien conseiller Roger Stone, deux personnalités mises en cause dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016, à l'issue de laquelle Trump avait été élu.

"Les mots sont insuffisants pour exprimer toute notre reconnaissance", a salué Paul Manafort sur Twitter. Ce dernier purgeait une peine de sept ans et demi de prison pour diverses fraudes débusquées dans le cadre de l'enquête du procureur Mueller, deux années d'investigation sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe Trump. Il avait été placé en résidence surveillée en mai en raison de l'épidémie de coronavirus. Fin novembre, Donald Trump avait déjà gracié Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, également mis en cause dans la même affaire russe.

Le père de Jared Kushner, son jeune gendre et conseiller, figure aussi dans la liste publiée mercredi par l'exécutif américain. Charles Kushner avait été condamné en 2004 à deux ans de prison pour des malversations fiscales.