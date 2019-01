Avant de rejoindre la Syrie, un Américain envoie un CV et une lettre de motivation pour être prof d'anglais auprès de Daech

"Cher directeur. Je postule pour enseigner l’anglais aux élèves de l’Etat islamique." Après l'arrestation dimanche par les forces démocratiques syriennes de cinq djihadistes dont un Américain de 34 ans, des documents relatifs à ce dossier ont été relayés par Rukmini Callimachi, journaliste spécialiste du jihadisme pour le New York Times. Selon toute vraisemblance, l'un d'eux ne serait autre que la lettre de motivation adressée par ce dernier à l'organisation islamiste, priant son destinataire de lui confier un poste de professeur d'anglais à l'université de Mossoul, ville alors détenue par le soi-disant "Califat".





"Je suis né et j’ai grandi aux Etats-Unis et j’ai toujours aimé enseigner autant qu’apprendre des autres. J’ai surtout travaillé en anglais et je considère que travailler à l’université de Mossoul serait une très bonne manière de continuer ma carrière", poursuit-il dans son courrier, signalé en premier lieu par Seamus Hughes du Programme sur l'extrémisme de l'université George Washington. Dans un style pour le moins formel, il assurait ensuite à son interlocuteur que ses compétences pourraient faire de lui "un excellent professeur d'anglais", le priant de "ne pas hésiter à (le) contacter" et le "remerciant" avant de conclure sa missive dans le même registre : "Sincèrement, Abu Muhammad".