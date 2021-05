Avant de rentrer en France, Macron a rendu hommage à Nelson Mandela

"Un legs à l'humanité immense". Emmanuel Macron a rendu hommage ce samedi au premier président sud-africain noir, lors d'une visite à la fondation Nelson Mandela à Johannesburg, avant de repartir pour la France. "C'est important avant de partir de rendre hommage et de s'imprégner de ce qui a fait l'histoire de ce pays et ses combats", a déclaré le président de la République, saluant la "vie d'engagement, de sacrifices, de combats" de Nelson Mandela. "Et une consécration, celle de l'égalité et de la liberté."