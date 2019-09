Avant la sortie de son livre, Edward Snowden appelle Emmanuel Macron à lui accorder le droit d'asile

PROMOTION - "Mémoire vive", le livre d’Edward Snowden sera disponible en librairie le 17 septembre prochain, jour anniversaire de la Constitution américaine. À cette occasion, le lanceur d’alerte américain s’est confié à plusieurs médias et revient sur son parcours hors du commun.

Mais c’est surtout pour faire la promotion de son livre, disponible dans l'Hexagone aux éditions du Seuil, que le lanceur d’alerte de 36 ans sort de son silence. "Vous devez être prêt à vous battre pour quelque chose si vous voulez que cela change", explique ce dernier au Guardian, à qui il a également accordé une interview. "Nous vivons dans un meilleur monde, plus libre et plus sûr grâce aux révélations sur la surveillance de masse", estime-t-il encore.

Toujours inculpé par la justice américaine pour espionnage et contraint à l’exil en Russie, Edward Snowden multiplie les sorties médiatiques. Le calendrier n'est pas anodin : ses mémoires, intitulées "Mémoire vive", vont être publiées d'ici quelques jours, le 17 septembre prochain. Dans un entretien que France Inter diffusera dans sa matinale lundi 16 septembre, celui-ci exprime notamment son souhait d’obtenir l’asile en France, en appelant directement au président de la République : "J'ai demandé l'asile en France en 2013 sous François Hollande. Évidemment, j'aimerais beaucoup que monsieur Macron me l'accorde."

Dans ses mémoires, dont Le Monde a publié les bonnes feuilles ce vendredi 13 septembre, Edward Snowden explique avoir agi par détermination, dans le but de "savoir si (son) pays avait mis en place un système de surveillance de masse et, si oui, comment il opérait concrètement." L’objectif de l'ouvrage semble avant tout de parler à l’opinion américaine. D’expliquer et de faire comprendre à l’Amérique toute entière les raisons de son geste. Comment, pour ainsi dire, on passe du statut d’employé de la CIA puis de la NSA à celui de lanceur d’alerte en fuite. "C’est amusant de constater que six ans plus tard, l’image controversée que j’avais a commencé à s’adoucir", s’amuse-t-il même auprès du Guardian.

Ainsi, Snowden détaille, toujours dans les extraits du Monde, comment il a copié des centaines de documents sur des cartes SD et les a faits sortir des locaux de la NSA –non sans peur. Puis revient sur son escale à Moscou en juin 2013, qui ne s’est pas passée comme prévue. "En tout, nous sommes restés coincés dans l’aéroport pendant la durée biblique de 40 jours et 40 nuits." Le 1er août 2013, la Russie lui avait accordé un droit d’asile temporaire. Un droit dont le lanceur d'alerte bénéficie jusqu’en 2020.