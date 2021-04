Avec 100.000 morts du Covid, où la France se situe-t-elle dans le monde ? Selon l'université américaine Johns-Hopkins, la France se situe au 23ème rang en nombre de morts déclarés du Covid-19 pour 100.000 habitants avec un ratio à 148,74 au 14 avril 2021. − Capture d'écran Johns-Hopkins university

PALIER - La France va être le 8e pays au monde dont les chiffres officiels franchissent la barre des 100.000 personnes décédées des suites du Covid-19. En Europe occidentale, elle est la troisième nation à franchir ce cap.

C'est un classement dont aucun pays ne souhaiterait être en haut de tableau. Malheureusement il concerne de nombreux pays européens qui sont bien souvent, selon leurs chiffres officiels, parmi les pays les plus touchés au monde. Selon les chiffres actualisés de l'université américaine Johns-Hopkins, la France est la 8e nation la plus endeuillée, en valeur absolue, avec bientôt 100.000 morts. Deux pays européens sont plus endeuillés que la République française, l'Italie avec 115.000 morts et le Royaume-Uni, 127.000.

Des ratios de morts pour 100.000 habitants très élevés en Europe

Si l'on compare ces trois pays européens avec des populations relativement comparables en taille, 67 millions d'habitants pour la France et le Royaume-Uni, 60 millions pour l'Italie, les taux de mortalité pour 100.000 habitants s'élèvent au 14 avril 2021 à 191 pour le Royaume-Uni, 190 pour l'Italie et 148 pour la France. Le Royaume-Uni a en effet plus de morts que l'Italie mais sept millions d'habitants de plus, la France est moins endeuillée que le Royaume-Uni, pour une population équivalente. Avec 47 millions d'habitants, l'Espagne atteint les 164 morts pour 100.000 habitants. L'Allemagne, 83 millions d'habitants - le pays le plus peuplé de l'Union européenne - arrive à 95 morts pour 100.000 habitants, se rapprochant de plus en plus de la France, contrairement à la première vague où elle avait été moins affectée.

Un ratio allemand néanmoins deux fois moindre par rapport aux trois pays avec les ratios les plus élevés au monde : la République tchèque, suivie de Saint-Marin et de la Hongrie, qui totalisent tous les trois entre 245 et 263 morts pour 100.000 habitants. Trois pays qui utilisent ou réfléchissent à utiliser le vaccin russe Spoutnik V. Les douze premières places des pays comptant le plus de morts pour 100.000 habitants sont d'ailleurs toutes occupées par des pays d'Europe, selon l'université américaine Johns-Hopkins, la Belgique étant 7ème avec 206 morts.

États-Unis, Brésil et Mexique, trois pays américains totalisent le plus de décès au Covid-19

Si l'on écarte la mortalité, révélatrice de l'impact de la pandémie en proportion de la population, les trois pays d'Amériques les plus peuplés restent de très loin ceux comptant le plus de décès. 564.000 personnes décédées chez les États-Unis, 361.000 au Brésil et 210.000 au Mexique. L'Inde suit le Mexique avec 173.000 morts. Cette situation n'est cependant qu'une photographie, à la mi-avril, l'émergence de variants au Brésil avec le P1 et en Inde pouvant encore largement changer cet état des lieux avec un virus qui pourrait désormais frapper les plus jeunes dans des pays à la démographie plus jeune que celle des pays d'Europe. L'Inde est particulièrement à surveiller, les taux de progression du virus s'y montrant très importants ces derniers jours. Il faut aussi rappeler que la précision des statistiques officielles de décès n'est évidemment pas la même partout. Dans cette situation la France se situe donc actuellement au 8e rang en total de morts, proche des 100.000, et 23e en morts avec 148 habitants pour 100.000 habitants. Elle figure en haut de tableau, sans doute qu'à l'avenir, avec les progressions de sa campagne vaccinale, les taux français paraîtront plus bas. L'enjeu des prochains mois risque d'être de parvenir à échapper aux nouveaux variants du SARS-CoV-2 contre lesquels l'efficacité des vaccins à ARN messager, les plus féroces contre la première souche, est encore à démontrer.