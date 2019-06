Avec 9,1 milliards d'euros en 2018, la France enregistre une hausse de 30% de ses exportations d'armement

Selon un rapport officiel du gouvernement destiné au Parlement publié mardi, les exportations d'armement français sont chiffrées à 9,1 milliards d'euros en 2018, effectuant un bond de 30% et faisant de la France, le troisième exportateur d'armement dans le monde, derrière les Etats-Unis et la Russie. Le Qatar, qui a versé 2,4 milliards d'euros à la France notamment en raison d'un gros contrat de 28 hélicoptères NH90 et d'un autre pour l'achat de 12 chasseurs Rafale supplémentaires, la Belgique, qui a acquis 442 blindés pour 1,1 milliard d'euros, et l'Arabie saoudite, client de la France pour près d'un milliard d'euros, sont les trois plus gros clients de la France en 2018.