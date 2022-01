Avion dérouté pour arrêter le journaliste Roman Protassevitch : des responsables biélorusses inculpés aux États-Unis

L'histoire de ce déroutage vers Minsk d'un vol Ryanair par un avion de chasse biélorusse avait fait le tour du monde et alerté les chancelleries occidentales. Sept mois plus tard, la justice américaine a inculpé ce jeudi quatre responsables gouvernementaux biélorusses, accusés d'être derrière ce coup de force du 23 mai dernier : deux officiers de la sûreté d'État ainsi que le directeur de l'aviation civile biélorusse et son adjoint. Tous sont résidents en Biélorussie et, en leur absence, considérés "en fuite" par la justice américaine.