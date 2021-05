Avion détourné en Biélorussie : le sport, l'autre victime de la crise

Face à cette nouvelle provocation, l'Union européenne a durci ses sanctions financières à l'encontre du régime biélorusse. Plusieurs pays ont aussi choisi une approche complémentaire, espérant faire plier le dictateur par le biais d'une approche plus dérobée. Ce mercredi, Allemagne et Pays-Bas ont ainsi annoncé le retrait de leurs équipes respectives des Championnats d'Europe sur piste organisés fin juin à Minsk. La fédération allemande a "pris contact avec l'Union européenne de cyclisme (UEC) après les événements du week-end et a clairement indiqué que, dans ces circonstances, la participation de l'équipe nationale allemande de cyclisme sur piste aux Championnats d'Europe [...] n'était pas possible", indique-t-elle demandant "instamment une solution alternative".

La fédération néerlandaise (KNWU) a, elle, estimé que "la sécurité des coureurs et du personnel ne pouvait pas être garantie". L'Union européenne de cyclisme doit décider jeudi si elle maintient ou non la compétition à Minsk.