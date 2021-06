La Biélorussie riposte aux sanctions européennes, l'UE craint "une nouvelle escalade des tensions"

Le ton monte entre la Biélorussie et l'Union européenne. Le pays d'Europe de l'Est a annoncé, ce lundi 28 juin, suspendre sa participation au Partenariat oriental, lancé en 2009 et destiné à rapprocher six ex-républiques soviétiques avec l'Union européenne.

Minsk a également annoncé rappeler son ambassadeur auprès de l'UE pour "consultations", et "invité" le chef de la délégation européenne en Biélorussie à retourner à Bruxelles pour "transmettre à ses dirigeants le caractère inacceptable des pressions et des sanctions". Les deux décisions font suite aux sanctions européennes décidées du fait de la répression politique dans le pays et du détournement d'un avion de ligne en mai.