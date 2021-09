A 77%, les électeurs de Saint-Marin votent pour l'autorisation de l'avortement

La victoire du "oui" constitue un changement radical pour Saint-Marin, avec une interdiction de l'IVG qui date de 1865 et a été confirmée sous le régime fasciste (1923 à 1943) et par le code pénal de 1974. Les résistances à la légalisation de l'avortement étaient fortes, à commencer par celle du Parti démocrate-chrétien (PDCS) au pouvoir, qui avait appelé à voter "non" pour "défendre le droit à la vie".

Si les consignes de vote du PDCS, qui dispose d'un peu plus d'un tiers des sièges de députés au Parlement, étaient claires, ce sujet de société transcende les traditionnels clivages politiques, de nombreux croyants étaient en faveur du libre choix. "C'est une défaite pour ce pays qui a toujours défendu la vie", a réagi auprès de l'AFP le secrétaire adjoint du PDCS, Manuel Ciavatta. Mais "on respectera la voix des électeurs" et "le gouvernement présentera un projet de loi d'ici six mois" qui sera ensuite soumis au Parlement, a-t-il assuré.

À en croire les chiffres de l'Institut des statistiques de l'Italie (Istat), cités par le comité opposé à l'avortement, le recours des Saint-Marinaises à l'IVG a été cependant assez limité. Entre 2005 et 2019, une vingtaine d'entre elles l'ont pratiqué chaque année en Italie et la tendance a nettement diminué en 2018 (12) et 2019.