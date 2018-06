Avortement, PMA, mariage gay : au Vatican, Macron aborde les "sujets qui fâchent"... avec diplomatie

A ceux qui s’interrogeaient et le taxaient de quête de clientélisme, le président de la République s’est montré catégorique : "La France a des racines judéo-chrétiennes", mais elle reste une terre de laïcité. Et la laïcité à la française n’est pas "une lutte contre la religion", a-t-il martelé. "Je tiens à ce lien un peu particulier, fruit de notre histoire et parfaitement compatible avec la France contemporaine", a évoqué le chef de l’Etat, avançant "une spécificité nationale" qui "n’impose pas la neutralité de la société". Pour Emmanuel Macron, la laïcité est "la liberté de croire et ne pas croire", la reconnaissance d’un "ordre temporel et d’un ordre spirituel", a rappelé le désormais "premier et unique chanoine d'honneur" de la basilique Saint-Jean-de-Latran.





Et ces principes de spirituel et de temporel, Emmanuel Macron a indiqué en conférence de presse en avoir aussi fait part au pape François au terme d’une discussion "extrêmement riche, intense et libre". "Nous n’avons pas regardé nos montres, c’est comme ça quand les conversations sont intenses", a-t-il expliqué à la presse. Une atmosphère propice visiblement aux échanges sur des sujets qui peuvent fâcher. "Nous avons abordé les sujets de malentendus ou d’incompréhension entre la France et l’Église catholique ces dernières années, sur lesquels la société évolue et qui doivent être l’occasion d’un débat respectueux pour que chacun trouve légitimement sa place", a-t-il avancé.