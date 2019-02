Baghouz : les dernières heures de l'État islamique

À la frontière entre la Syrie et l'Irak, les forces arabo-kurdes n'avancent presque plus depuis quatre jours. La bataille piétine, car les djihadistes ont miné chaque rue et chaque maison autour de leur territoire. Ils détiennent aussi des otages, des membres des forces démocratiques syriennes. Les djihadistes retranchés, des combattants étrangers pour la plupart, sont totalement cernés.



