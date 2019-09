Bahamas : combien Dorian a-t-il fait de mort ?

JT 20H - Combien de morts y a-t-il sous les décombres aux Bahamas ? La question se pose depuis une semaine.

Depuis plusieurs jours, le bilan humain aux Bahamas n'a pas bougé. Totalement débordées, les autorités se sont arrêtées à quarante-trois victimes. Ce chiffre semble incompatible avec les témoignages sur le terrain. Une semaine après le passage de l'ouragan Dorian, l'archipel s'enlise de plus en plus dans un chaos indescriptible.



