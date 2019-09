Bahamas : l'ouragan Dorian laisse les îles Abacos annihilées

JT 13H - L'ouragan Dorian continue sa course vers les Etats-Unis après avoir martyrisé les Bahamas durant près de 18 heures. Les îles Abacos, elles, ont été détruites à 60%.

Aux Bahamas, le bilan du passage de l'ouragan Dorian est passé à 20 morts. Les îles Abacos se trouvent au milieu d'un spectacle de désolation. Des milliers d'habitants ont tout perdu et se trouvent sans eau ni nourriture. Si les secours sont déjà en place pour constater les dégâts, les habitants pensent qu'il faudra des années pour se remettre de cette tragédie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.