Bahamas : l'urgence est à l'évacuation des sinistrés

JT 13H - Les dégâts sont importants sur les îles des Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Le nombre de victimes continue d'augmenter et les sinistrés doivent être évacués.

Sur l'île d'Abaco, aux Bahamas, tout a été pulvérisé après le passage de l'ouragan Dorian. L'ampleur des dégâts est telle que l'archipel est méconnaissable. Les survivants, quant à eux, ont tout perdu, et l'endroit reste inhabitable. L'urgence est à l'évacuation rapide de ces sinistrés.



