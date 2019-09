Bahamas : le défi des secouristes après l'ouragan Dorian

Le bilan provisoire fait état de 45 morts aux Bahamas, huit jours après le passage de l'ouragan Dorian. Plus de 70 000 habitants sont sans abri. Sur les îles Abacos, les secours cherchent et évacuent les corps des décombres. L'intervention est compliquée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.