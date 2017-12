Bain du 25 décembre: les adeptes se jettent à l'eau en Allemagne

C'est une tradition qui se développe un peu partout dans le monde : le bain du 25 décembre. Quelle que soit la météo ou la température, ceux qui participent à ce rituel particulier n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Ce fut encore le cas cette année notamment en Allemagne, où les bains d'hiver attirent de plus en plus d'adeptes chaque Noël.



