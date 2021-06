Bali : au moins 7 morts et 11 disparus après le naufrage d'un ferry

Le KMP Yunicee effectuait des traversées depuis l'île voisine de Java. Si, selon le journal Tribun-Bali , le navire aurait été entraîné par le courant avant de basculer et de couler immédiatement, les autorités affirment que la cause de l'accident n'est pas connue à ce stade.

Les accidents maritimes sont courants en Indonésie, un archipel de plus de 17.000 îles où les ferries et les bateaux, largement utilisés, n'obéissent souvent pas aux normes de sécurité. En 2018, plus de 160 personnes se sont noyées au cours du naufrage d'un ferry sur le lac Toba, l'un des lacs les plus profonds de l'île de Sumatra. En 2009, l'accident d'un ferry entre les îles de Célèbes et Bornéo a fait plus de 300 victimes.