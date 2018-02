Bande de Gaza : l'armée israélienne essuie son plus sévère coup depuis 2014

Si la région a été le théâtre de manifestations ces derniers mois, suite à la décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem, manière tacite de la reconnaître comme la capitale d’Israël, ces incidents ne sont pas anodins : ils constituent le coup le plus sévère essuyé par l'armée depuis 2014. A qui la faute ? Durant le week-end, l'armée a répété tenir le Hamas pour responsable de tout ce qui se passe "dans et sous" la bande de Gaza, une référence aux tunnels souterrains creusés par les Palestiniens pour se soustraire au blocus ou porter la menace militaire en Israël.





Des accusations auxquelles n’a pas répondu la faction palestienne, demeurée silencieuse, alors que l’attaque à la frontière était revendiquée par les Comités de résistance populaire. Ce groupe nébuleux mais connu a déclaré être à l’origine de cet "acte héroïque", comme la réponse aux agissements israéliens et un "important message" de résistance. Les Comités, fondés en septembre 2000, sont une organisation armée radicale regroupant des éléments de différents groupes nationalistes comme islamistes, ayant participé à l'enlèvement en 2006 du soldat israélien Gilad Shalit, libéré en 2011.





"Notre politique consiste à préserver le calme à Gaza, à éviter la guerre", a assuré au Monde Ghazi Hamad, cadre du Hamas et responsable des relations internationales. Une guerre que de nombreux témoins redoutent : la trêve, instaurée depuis le conflit de 2014 et ses 2251 morts côté Palestinien, est régulièrement ébranlée par des actes hostiles, maintenant constamment les deux camps à la merci d'une escalade. La volatilité est encore accrue par la situation humanitaire et économique dans l'enclave palestinienne et les pressions sur le Hamas. Les mises en garde se multiplient devant la détérioration des conditions dans l'enclave, éprouvée par les guerres, la pauvreté, le chômage, les blocus israélien et égyptien et les pénuries d'électricité, d'eau et de médicaments.