Bande de Gaza : le voyant est au rouge

Israël fête le 70ème anniversaire de sa création. Dans la Bande de Gaza, des centaines de manifestants palestiniens se sont amassés le long de la frontière avec Israël. Ils veulent franchir la barrière et pénétrer de force dans le territoire israélien et récupérer leurs terres. L'armée israélienne se prépare à réagir. On compté déjà douze Palestiniens tués et 500 blessés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.