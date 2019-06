Barcelone : Manuel Valls exclu de son parti après son soutien à la maire sortante

La décision de Ciudadanos ne s'est pas faite attendre : "Nous avons décidé de nous séparer de Manuel Valls et nous aurons deux groupes séparés (au sein du conseil municipal)". La décision est immédiate" et a "été communiquée" à l'ancien Premier ministre français, a déclaré Ines Arrimadas, une dirigeante de Ciudadanos. "La divergence (entre le parti et M. Valls) est très importante", a-t-elle ajouté.