Avion détourné : nouvelles sanctions conjointes des États-Unis et des Européens contre la Biélorussie

Sont visés la porte-parole du président, la présidente de la chambre haute du Parlement, des proches conseillers du chef de l'État et des responsables des ministères de l’Intérieur, de l’Information et du système judiciaire. Le Trésor américain a gelé les éventuels avoirs aux États-Unis de 16 personnes et cinq entités, leur interdisant aussi l'accès au système financier américain. 46 responsables sont également interdits d’entrer aux États-Unis.

De son côté l’Union européenne, réunie à Luxembourg lundi 21 juin, a pris des sanctions commerciales et financières, notamment contre 78 nouvelles personnes et 8 entités, à l’unanimité. "Ça n'arrive pas tous les jours mais l'Union européenne est sur la même ligne, a souligné le chef de la diplomatie du Luxembourg, Jean Asselborn. On a des sanctions qui visent les personnes. Et maintenant nous avons des sanctions dans sept secteurs économiques, des armes au tabac, jusqu'aux engrais, c'est-à-dire le potassium", a-t-il poursuivi.

L'UE va donc cesser ses importations pour certains types de potasse et de produits, deux secteurs clefs de l’économie biélorusse. "Personne ne s'attendait à ce qu'on aille aussi loin", a réagi le diplomate.