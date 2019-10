Belgique : 20 migrants découverts cachés à bord de deux camions

TRANSIT - Quatre jours après la découverte de 39 corps dans un camion en Angleterre, 11 migrants ont été découverts cachés ce samedi dans la remorque d'un camion à Saint-Trond, dans l'est de la Belgique, tandis que neuf autres ont été retrouvés, également dans un camion, à Bruges. Ils sont tous sains et saufs.

Le drame de l'Essex a failli se reproduire. Onze migrants ont été découverts ce samedi 26 octobre au matin dans la remorque d'un camion à Saint-Trond, dans l'est de la Belgique, tandis que neuf autres ont été retrouvés dans un autre véhicule de transport à Bruges, selon les parquets provinciaux. Les onze personnes retrouvées à Saint-Trond, à environ 65 km à l'est de Bruxelles, parmi lesquelles des femmes et des enfants, sont d'origine africaine, a priori érythréenne, a indiqué à l'AFP le parquet du Limbourg. Elles sont en bonne santé.

Le chauffeur du camion, qui était en route vers le Royaume-Uni, s'était arrêté pour un problème technique à un garage, et c'est là que les migrants ont été découverts. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont trouvé ce samedi matin neuf hommes se disant de nationalité irakienne, cachés dans un camion qui circulait sur une voie rapide à Bruges, a indiqué le parquet de Flandre occidentale cité par l'agence Belga, précisant que ces hommes étaient en bonne santé. La police avait été avertie de la présence de migrants dans ce camion, qui était en route vers le port de Zeebruges, selon cette source.