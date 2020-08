Belgique : bagarre entre jeunes et policiers sur une plage trop fréquentée, le tourisme à la journée interdit

Une altercation a eu lieu entre un groupe de plusieurs dizaines de jeunes et des policiers, leur lançant du sable et des parasols, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous postée sur Twitter. Plusieurs personnes ont été interpellées pendant l'émeute et une enquête devra identifier les fauteurs de trouble. Dans l'immédiat, l'élément déclencheur de cette bagarre générale, n'est cependant pas totalement clair.

Face à l'ampleur de la bagarre, la police locale a été contrainte d'appeler des renforts pour maîtriser la situation. La maire de la station, Daphné Dumery, a quant à elle convoqué une réunion pour prendre de nouvelles mesures de sécurité. "Ça ne peut plus durer. Nous faisons tout pour maintenir la sécurité dans notre station balnéaire, et maintenant ça...", a-t-elle déploré, selon l'AFP.

A la suite de cet incident, les touristes à la journée sont interdits ce dimanche dans la station balnéaire, a fait savoir l'édile dans un communiqué relayé par RTBF. Estimant avoir "besoin d'un temps mort", elle ne souhaite plus non plus que des trains arrivent entre 9h et 16h. Une façon réserver l'accès aux habitants, propriétaires d'une seconde résidence ou touristes qui restent plusieurs jours. La commune côtière de Knokke-Heist a elle aussi décidé de ne plus autoriser les touristes d'un jour sur son territoire jusqu'à nouvel ordre.