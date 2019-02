Belgique : comment inciter les conducteurs à baisser leur vitesse ?

La Belgique a mis en place une initiative bien particulière. Des policiers fictifs ont été placés au bord de certaines routes, en amont des agents réels à la manœuvre. Les silhouettes, qui coûtent 500 euros chacune, ont un visage autoritaire et un regard perçant. Jour après jour, elles sont déplacées sur les routes les plus accidentées pour contraindre les conducteurs à ralentir.



