Belgique : face au variant Omicron, les salles de spectacle fermées à compter de dimanche

"L'année dernière, les restaurants, les cafés, les magasins et les coiffeurs étaient fermés. L'année dernière, pendant les congés de Noël, nous ne pouvions presque pas nous voir. Cette année, on peut se voir", a ajouté le Premier ministre. Car en effet, cafés et restaurants, qui craignaient aussi des restrictions supplémentaires, peuvent pour l'instant rester ouverts jusqu'à 23h pendant la période des fêtes, comme c'est le cas depuis début décembre. Il n'est pas non plus question d'un retour aux "bulles de contact", limitant les nombres des convives au réveillon comme en 2020.