Belgique : "le diacre de la mort" reconnait "10 à 20" décès

Les faits évoqués par l'accusé remontent à l'époque où cet homme âgé de 61 ans travaillait comme infirmier dans un hôpital de Menin, près de la frontière française. Un établissement où il est resté une vingtaine d'années, dans les années 80 et 90. Il a ensuite continué d'y intervenir en tant que visiteur pastoral jusqu'en 2011 après avoir été ordonné diacre de Wevelgem en 1996. Durant l'enquête, qui a porté sur une liste d'au moins 50 décès suspects, il a admis avoir abrégé les souffrances de deux patientes et de quatre proches, dont sa propre mère et son beau-père, mais a nié les "assassinats" reprochés. Il administrait du valium ou injectait de l'air dans les veines à la plupart de ses victimes, des personnes âgées en fin de vie, dont il décidait seul d'abréger les souffrances physiques ou psychiques.