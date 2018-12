Belgique : le Premier ministre présente sa démission, le roi Philippe réfléchit

Charles Michel et son gouvernement de centre droit étaient dans une situation très inconfortable depuis le départ il y a neuf jours des ministres nationalistes flamands issus de la N-VA (Alliance néo-flamande). Ceux-ci s’opposaient à ce que la Belgique soutienne le pacte de Marrakech, le pacte mondial de l’ONU sur les migrations. Pour continuer de gouverner et de travailler sans le soutien des nationalistes flamands, Michel souhaitait obtenir le soutien au coup par coup des partis d’opposition au sujet de certains thèmes-clés (pouvoir d’achat, climat et sécurité). Mais son appel "n’a pas été entendu", socialistes et écologistes prévoyant même ce mardi avant sa démission de déposer une motion visant à le renverser.