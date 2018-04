Belgique : les visiteurs affluent aux Serres royales de Laeken

Les Serres royales, un des bijoux du patrimoine belge, trônent au sein du parc du château de Laeken où réside la monarchie. Faites de verre et de métal, elles renferment une collection unique de fleurs et de plantes exotiques. Visitables pendant le printemps, des milliers de visiteurs se pressent pour les découvrir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.