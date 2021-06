Belgique : un corps retrouvé pourrait être celui du militaire d'extrême droite en cavale

Plus d'un mois de traque. Qui pourrait s'être achevée par un suicide. Selon les premiers éléments de l'enquête, le corps de Jürgen Conings, ce militaire d'extrême droite radicalisé qui avait pris la fuite, a été retrouvé ce dimanche 20 juin dans l'est de la Belgique. D'après les premières constatations, la cause de la mort serait liée à un suicide par arme à feu. Cette information, ainsi que l'identité du corps, doit encore être confirmée par une expertise médico-légale, a précisé le parquet dans son communiqué.

De quoi mettre fin à une chasse à l'homme entamée le 17 mai. Et hors d'état de nuire ce militaire, considéré comme dangereux par les autorités belges. Fiché par l'organisme national d'analyse de la menace terroriste (Ocam), depuis février dernier, il était soupçonné de vouloir s'en prendre à l'État belge et au virologue belge Marc Van Ranst, expert devenu figure de l'épidémie de coronavirus dans le pays.

S'il comptait parmi la "trentaine" de membres de l'armée belge surveillée par les services du renseignement militaire pour leurs "sympathies" avec l'extrême droite, sa fuite a considérablement mis à mal les services de défense belge. Car elle a révélé de nombreuses failles dans la surveillance des éléments radicalisés au sein de l'armée. Ainsi, malgré son inscription à l'Ocam, ni les hiérarchies du ministère de la Défense ni celle du renseignement militaire n'avaient été informées de cette inscription. Et malgré cette alerte, Jürgen Conings avait également eu accès à des armes et des munitions dans sa caserne. Ce qui lui avait permis de constituer un vrai arsenal militaire. Quatre lance-roquettes antichar et des munitions ont été retrouvés dans son véhicule abandonné. Les autorités craignaient également qu'il soit en possession d'un armement plus léger pour sa cavale.