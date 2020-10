Belgique : un enseignant suspendu pour avoir montré une caricature de Mahomet

Selon Rachid Barghouti, aborder à l'école la liberté d'expression "est important, il n'y a aucune censure par rapport à ça". Mais "cela doit se faire dans un cadre un tout petit peu pensé, réfléchi". "Montrer de manière brute des images obscènes à des enfants aussi jeunes, ça n'est pas très malin sur le plan pédagogique", a-t-il insisté. "Si on a un cours d'histoire qui parle des nus de l’Antiquité, on contextualise, on explique pourquoi on utilisait le nu pendant l'Antiquité."