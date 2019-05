Bénin : deux touristes français portés disparus dans le nord du pays

Malgré une situation stable depuis plusieurs années, le Bénin, situé en Afrique de l'Ouest, voit se propager le chaos qui règne depuis 2012 au Mali, jusqu'au Burkina Faso, frontalier du Bénin. Le parc de la Pendjari, où se trouvaient les deux touristes français, est frontalier de l'est du Burkina.





Ces derniers mois, plusieurs experts et sources sécuritaires prévenaient que le nord des pays côtiers de l'Atlantique comme le Togo et le Bénin étaient vulnérables face à la stratégie d'expansion et de multiplication des fronts adoptés par les groupes armés liés à Al-Qaïda et Daech.