Berlin : les véhicules diesel les plus polluants interdits de circulation dans certaines rues

C'est une victoire pour l'association de protection de l'environnement Deutsche Umwelthilfe (DUH) et pour tous les écologistes berlinois : le tribunal leur a donné raison en ordonnant à la capitale allemande de limiter l'accès des véhicules diesel les plus polluants. Concrètement, les voitures diesel répondant aux normes Euro 1 à Euro 5 ne pourront plus emprunter 15 kilomètres de rues de Berlin à compter du 1er avril.





Ces normes européennes ont été instaurées au début des années 1990 sur les véhicules neufs pour contraindre les constructeurs automobiles à produire des véhicules de plus en plus propres. Actuellement, les nouvelles voitures répondent à la norme 6 et les voitures concernées par l'interdiction de circulation ont quant à elles plus de trois ou quatre ans.





"C'est une belle journée pour l'air que nous respirons", s'est réjoui Jürgen Resch, le président de la DUH. L'association exigeait initialement une interdiction plus généralisée : elle voudrait contraindre Berlin à appliquer les normes maximales de pollution de l'air exigées par le gouvernement allemand : 40mg/m3 annuel d'oxyde d'azote (NOx), contre les 49mg actuels mesurés dans l'air berlinois.