La France est-elle le pays où les milliardaires s'enrichissent le plus vite ?

Cette information provient des analyses du média économique américain Bloomberg. Il a relevé que durant les six premiers mois de 2019, c'est en France que les milliardaires se sont enrichis plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. En effet, la fortune réunie des 14 milliardaires les plus riches de France a augmenté de +35% en seulement six mois.





Il s'agit d'une hausse impressionnante comparée à d'autres pays sur la même période : +17% pour la Chine et pour +15% pour les Etats-Unis. La fortune de nos compatriotes les plus aisés est suivie par celle des Thaïlandais qui a augmenté de +33% en 2019, des Singapouriens avec +31% et des Japonais avec +24%.