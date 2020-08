"Avez-vous vu mon père ?" : à Beyrouth, la difficile recherche des disparus

TRAGÉDIE - Depuis mercredi soir, de nombreux Libanais courent les rues et fouillent les hôpitaux à la recherche de leurs proches, disparus depuis la double explosion qui a eu lieu à Beyrouth. Une mobilisation qui se fait aussi en ligne.

On ne sait pas encore combien de personnes sont mortes. Et encore moins combien ont disparu. Dès les premiers rayons de soleil, les habitants de Beyrouth sont retournés dans les rues ou ont pris la route de l'hôpital, avec l'espoir de retrouver un proche. Soulevant des gravats ou fouillant les carcasses de voitures, ils sont nombreux à être à la recherche d'un ami, d'un parent ou d'un fils, disparu après l'explosion qui a eu lieu dans le port mercredi 4 août.

"Je crois qu'il est toujours piégé sous les décombres"

Parmi eux, Tatiana. Alors qu'elle passait une journée "tout à fait ordinaire" chez elle, elle a ressenti la première explosion, qui a fait l'effet d'un "tremblement de terre", avant de voir sa maison durement touchée, avec les fenêtres soufflées. "On a alors allumé la télévision, et il parlait d'une explosion au port." Au téléphone, la voix de la jeune femme s'éteint. Très émue, elle se rappelle avoir immédiatement pensé "mon père travaille là-bas". "Nous avons directement essayé de le contacter mais nous n'avions pas de connexion, pas de réseau", nous explique-t-elle. Rapidement, l'information circule et la famille reçoit des appels de toute part. "Tout le monde nous a contactés, on n'a même pas eu le temps de saisir l'ampleur du choc nous-mêmes." Tatiana répond au téléphone, aux proches qui appellent en pleurant, elle explique qu'elle non plus n'a aucune nouvelle. "On ne savait pas quoi faire." Alors, comme n'importe quelle jeune femme de 19 ans, elle poste un message sur Twitter, informant qu'elle est à la recherche de son père, Ghassan Hasrouty, qui travaillait dans la zone où a eu lieu le drame. "Si vous connaissez quelqu'un qui travaille là-bas, quelqu'un qui sait s'il va bien, faites-moi signe", implore-t-elle sur le réseau social, diffusant sa photo. Dans cette "grande famille", tout le monde se mobilise. Rapidement, chacun s'organise en groupe. Une partie va dans les hôpitaux, d'autres passent des coups de fil, les frères se rendent au port mais sont rapidement bloqués par l'armée qui refuse l'accès. "Ils ne laissent pas rentrer mais ne répondent pas non plus à nos questions", s'emporte la jeune femme. Seule la mère reste à la maison. "C'était trop dur pour elle."

Depuis, Tatiana a fouillé tous les hôpitaux de la ville jusqu'à "3 heures du matin", et a contacté la Défense civile. "On a dormi deux heures puis tout le monde a repris les recherches." Ce matin, elle a même interrogé le ministère de la Santé. En vain. L'étudiante en droit reste désespérément sans nouvelle. Elle pense que son père se trouve toujours au port, "piégé" par les décombres. "Parce que six autres collègues ont eux aussi disparus", nous explique-t-elle. Mais avec l'accès toujours limité, elle désespère. "Nos mains sont liées". Dans les ruines fumantes du port de Beyrouth, au milieu d'immeubles éventrés, les secouristes tentent toujours de retrouver des victimes ce mercredi. Épaulés par des agents de sécurité, ils ont cherché toute la nuit des survivants ou des morts coincés sous les décombres, selon la Croix-Rouge.

Sur les réseaux sociaux, les soutiens s'organisent

Comme Tatiana, des centaines d'internautes cherchent eux aussi de l'aide sur les réseaux sociaux. "Nous sommes à la recherche de mon beau-frère, il a 52 ans et il s'appelle Elie Naufal", écrit par exemple Pierre Zalloua. D'autres se rendent directement dans la zone du drame, comme en témoigne la presse locale évoquant un homme, en pleurs, cherchant désespérément auprès d'un soldat des nouvelles de son fils qui était au port.

Sur les réseaux sociaux, les visages et les numéros de téléphone se multiplient. Si bien qu'un compte Instagram a finalement été lancé pour tenter de les aider. "Nous essayons de localiser les personnes affichées, vraisemblablement victimes de l'explosion à Beyrouth", peut-on lire en description du compte "Locate victims Beirut", précisant que "toutes les mises à jour" quant à l'évolution des recherches se trouvent dans les commentaires. En tout, une centaine de publications. Et en commentaires, certains messages annoncent "on l'a retrouvé!". Pour d'autres les recherches s'arrêtent sur une bien triste nouvelle "malheureusement, il est décédé". D'autres internautes cherchant à venir en aide au peuple libanais ont fait le choix de compiler la liste des personnes déclarées comme disparues dans un document en ligne que chacun peut modifier, invitant à "ajouter" des noms ou à "contribuer" aux recherches. Des dizaines de noms se succèdent, affichant leur métier et leur dernière localisation.

Les soutiens s'organisent donc comme ils peuvent. Certains scrutent les images des médias locaux afin de reconnaître un visage, d'autres s'informent auprès des hôpitaux. Une liste des personnes retrouvées dans les établissements de santé a elle aussi été mise en ligne pour faciliter le travail des familles. De quoi aider un peu la population meurtrie dans cette longue épreuve. Qui n'est pas près d'être terminée. Selon le gouverneur de la ville, plus de 100 personnes sont toujours portées disparues. Georges Kettaneh, le responsable de la Croix-Rouge au Liban, estime de fait que certaines victimes sont "toujours sous les décombres". "Nous scrutons attentivement les rues aux abords du port de Beyrouth afin de nous assurer qu'il n'y a plus de blessés ou de morts."

Felicia Sideris Twitter