Beyrouth : qui était Jean-Marc Bonfils, l’architecte français décédé dans les explosions ?

Preuve de sa réputation, Jean-Marc Bonfils fut notamment, après de nombreuses expériences professionnelles, dont la création de son propre cabinet d’architecture (Jean-Marc Bonfils and Associates), conseiller d’un ancien ministre libanais de la Culture, selon le magazine L’Agenda Culturel , qui l’avait interviewé pour un portrait. Un entretien dans lequel celui qui étudia à Paris et à Londres parlait de Beyrouth comme "une ville de paradoxes et de paradigmes, de différentes réalités qui se rencontrent et se séparent".

"J’ai essayé de le joindre, ma femme aussi, à plusieurs reprises, mais sa ligne était coupée", poursuit Ghassan Hajjar, détaillant ces derniers instants avant l'issue tragique. "J’ai décidé d’aller sur place avec un ami, de me rapprocher du lieu où se trouvait son appartement. On s’est approché à un kilomètre de son immeuble, on s’est garé plus loin, puis on a marché dans les décombres d’un paysage apocalyptique."

"Sur place, il y avait ce qu’on appelle ici la défense civile, qui sont en fait des pompiers", explique-t-il. "Je leur demande s’ils ont été dans cet immeuble et ils me disent avoir déjà 'ratissé'. J’insiste un peu et leur explique que nous sommes sans nouvelles, que sa ligne est coupée, et ils acceptent de remonter. Là, ils voient un chat sortir d’un endroit dans la cuisine et fouillent un peu plus, retirent quelques meubles et le trouvent gisant au sol. Il y avait encore un peu de vie. Ils l’ont récupéré et emmené à l’hôpital mais il était déjà bien mal en point, et on l’a perdu hier soir..."