De Trump à Biden : quel(s) scénario(s) pour la transition d'ici à l'investiture ?

INCERTITUDE - Sitôt l'élection annoncée de Joe Biden samedi, Donald Trump a promis une guérilla juridique pour contester les résultats. Jusqu'au 20 janvier 2021, jour de la passation de pouvoir, la période de transition s'annonce trouble. Dès cet été, une centaine d'experts anticipait les scénarios plausibles pour les mois qui viennent.

L'élection de Joe Biden, annoncée samedi, ne signe pas la fin du feuilleton électoral américain. Loin de là. Après la victoire de son adversaire démocrate, Donald Trump a d'ores et déjà prévenu qu'il engagerait dès lundi des recours pour contester les résultats de cette élection présidentielle, notamment dans certains États où l'écart entre les deux concurrents est particulièrement faible. Au-delà des recours à venir, la période de transition qui s'ouvre jusqu'au 20 janvier, date de la passation de pouvoir à Joe Biden, promet d'être particulièrement chahutée du fait du refus de président sortant de reconnaître sa défaite. Dans le système politique américain, cette transition est un moment particulièrement sensible, où la collaboration étroite entre les équipes sortantes et entrantes doit permettre d'assurer la continuité dans la conduite des affaires du pays. Or, depuis de longs mois, Donald Trump a laissé entendre qu'il se réserverait le droit de déroger à cette règle démocratique. Entre juin et août 2020, une centaine d'experts américains - anciens responsables gouvernementaux et politiques bipartisans, universitaires, journalistes - regroupés depuis fin 2019 dans le "Transition Integrity Project" ont étudié et publié une série de scénarios interrogeant le risque d'une transition rendue chaotique, voire cauchemardesque, par un président qui refuseraient la défaite ou préparant ses arrières en vue de son départ.

Une contestation légale, voire illégale ?

A la lumière de la campagne qui vient de s'achever, force est de constater que les experts ont déjà vu juste sur plusieurs points. "Le vainqueur pourrait ne pas être connue durant 'l'Election Night'", prédisaient-ils. "Nous anticipons des poursuites [en justice], des récits médiatiques divergents, des tentatives pour interrompre le décompte des bulletins de vote et des manifestations", avaient-ils prévenu. Parmi les scénarios envisagés sur l'issue du scrutin, le Transition Integrity Project s'est notamment attardé celui d'une victoire étroite de Joe Biden sur son rival. Dans cette perspective, expliquait le document, "l'équipe de campagne de Trump s'engagerait dans une vaste campagne de désinformation coordonnée, principalement axée sur la légitimité des bulletins de vote par correspondance", et lancerait des investigations massives du Department of Justice (DoJ) contre ces supposées fraudes. Encore plus inquiétant, le scénario de moyen terme anticipe la possibilité que le président sortant puisse tenter d'incarner "la loi et l'ordre" durant cette période en favorisant "le chaos et les perturbations", par la répression de manifestations pro-Biden ou encore du mouvement Black Lives Matters ou inversement "en encourageant les supporters d'extrême droite à affronter les manifestants". "Le risque de conflit violent est élevé", affirment même les experts, "en particulier si Donald Trump encourageait des supporters à prendre les armes". Un scénario va jusqu'à anticiper le déclenchement volontaire d'une crise internationale afin de modifier le récit médiatique sur l'issue de cette élection.

Le risque d'une politique de la terre brûlée

Durant cette période de transition, le document prévient également du risque d'une tentative de l'administration actuelle de faire passer ses propres intérêts avant ceux du pays. "La transition administrative pourrait être fortement perturbée" dans la mesure où Donald Trump "pourrait privilégier ses intérêts personnels et sa défense", selon les auteurs du Transition Integrity Project. Concrètement, affirment-ils, Donald Trump pourrait tout d'abord être tenté par le "take the money and run", selon l'expression consacrée. Il s'agirait pour lui de préserver ses intérêts financiers en injectant des fonds fédéraux dans ses propres affaires, "en négociant des accords avec des pays étrangers", ou encore en détruisant "des documents susceptibles de mettre en cause des gouvernements étrangers et des partenaires financiers". Autre possibilité : des amnisties massives pour Donald Trump et ses proches, susceptibles d'être signées par son vice-président Mike Pence, voire par lui-même, afin de protéger l'actuelle administration contre des poursuites ultérieures. Jusqu'à la veille de la passation de pouvoir, envisagent-ils, le locataire de la Maison Blanche pourrait même ordonner la destruction de certaines preuves susceptibles d'alimenter des poursuites, ou bien de faire classifier de nombreux documents.

Sur un plan politique, les auteurs du rapport notent en outre que Donald Trump pourrait également se projeter dans l'avenir, pour lui-même ou pour son fils Donald Trump Jr., dans la perspective de l'élection présidentielle suivante (2024). À ce titre, il pourrait alimenter un récit sur ses dernières semaines d'exercice du pouvoir et renforcer les positions de ses soutiens au sein du Republican National Committee. "De nombreux observateurs pensent que Trump tentera d'étendre son influence dans la perturbation des normes à travers un média indépendant [...] Il attaquera le président Biden très tôt et de façon constante, attribuant tous les problèmes du pays à une élection volée et à l'incompétence de l'administration Biden." Ils s'accordent à penser que Donald Trump ou son courant pourraient ainsi incarner de sérieux prétendants à la prochaine présidentielle si la crise sanitaire et économique se poursuivait au-delà de 2020.