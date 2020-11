LCI : Que va-t-il rester du "Trumpisme" au sein des républicains ?

Guillaume Debré - Dans cette élection, il faut se rendre compte que Donald Trump a gagné 8 millions de voix de voix et les républicains ont gagné du terrain dans les législatures locales. On pourrait comparer cela à nos conseils régionaux qui sont très influents et importants dans la démocratie américaine. Les républicains y ont fait un carton. Au cours du mandat de Donald Trump, on a vu émerger une génération beaucoup plus radicale. Désormais, au niveau local, ils contrôlent une seule ou les deux chambres dans 29 des 50 états. Le Trumpisme et l'influence de Donald Trump vont perdurer bien après son départ.

Après la défaite de Trump à l'élection, quel est désormais le rapport des caciques du parti avec lui ?

Pour les Américains, Colin Powell, Mitt Romney, Condoleeza Rice, George Bush Jr appartiennent au passé et ne représentent plus grand-chose au sein des républicains. Leur ADN est très éloigné de celui de Trump. Le parti républicain, même s’il est gêné aux entournures et sait qu’il n’y a aucun espoir de gagner, a tout de même bien compris qu’ils ont évité une déroute électorale grâce à Trump. Car le Trumpisme se nourrit d’une crispation politique et d’un rejet très ancré de la classe "washingtonienne".