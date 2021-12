12 morts, aide humanitaire bloquée... Le point sur la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et le Bélarus

Pour essayer de reprendre le contrôle sur son sol, la Pologne a construit ces dernières semaines une clôture de barbelés et massés des milliers de soldats le long de 400 kilomètres de frontière. Une frontière injoignable, pour les migrants mais également les journalistes et les ONG. L'accès à la zone est interdit à toute personne non résidente, selon des mesures adoptées mardi. Et ce, pour une durée de trois mois. Une situation intenable, jugent les ONG qui tentent d'accéder à la zone.

"Des hommes, des femmes et des enfants sont victimes de refoulement sous forme de ping-pong de part et d’autre de la frontière depuis des jours et des semaines par des températures glaciales, sans que puisse leur parvenir l’aide humanitaire bloquée des deux côtés et dont ils ont désespérément besoin", a dénoncé il y a une semaine Lydia Gall, chercheuse à Human Rights Watch. L'association, qui a enquêté dans les deux pays en octobre 2021, a recueilli de nombreux témoignages du calvaire enduré dans ces forêts, où des personnes marchent à travers les marais, marécages, et rivières par des températures glaciales. "Certaines ont dit avoir été contraintes de boire de l’eau des marais ou recueillie dans des feuilles", précise Human Rights Watch. Au moins une douzaine d'entre elles, pour la plupart Syriens, Irakiens ou Yéménites, sont mortes, selon les médias polonais.

Si le Bélarus est à l'origine de cette crise, la Pologne est, elle aussi, responsable selon l'ONG de "graves violations des droits de l'Homme" à l'égard des migrants. Trois personnes ont rapporté à Human Rights Watch que les gardes-frontières avaient séparé leur famille, y compris des parents de leurs enfants lorsqu’ils ont emmené à l’hôpital ceux qui avaient besoin de soins médicaux pendant qu’ils renvoyaient les autres membres de la famille vers le Bélarus.