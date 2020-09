Biélorussie : 633 arrestations lors de la manifestation massive de l'opposition, selon la police

Selon les témoignages recueillis par ses alliés politiques, Maria Kolesnikova a été emmenée dans un véhicule dans la matinée par des inconnus et ne répond plus à son téléphone. Elle est membre du "conseil de coordination" de l'opposition, contre lequel les autorités biélorusses ont engagé des poursuites judiciaires.

Plus de 100.000 personnes ont défilé ce dimanche dans le centre de Minsk à l'appel de l'opposition pour le quatrième week-end consécutif de mobilisation massive, malgré un impressionnant déploiement des forces de l'ordre et de l'armée dans la capitale. Des images ont montré des hommes cagoulés, en civil, et armés de matraques circulant dans le centre-ville et pourchassant des manifestants. D'autres actions de protestation ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays, notamment à Grodno (ouest) ou Brest (ouest).