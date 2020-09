Biélorussie : comment le pouvoir tente de museler les figures de la contestation

En musclant sa répression vis-à-vis de Maria Kolesnikova et Maxime Znak, le président Loukachenko tente de museler le dernier carré d'opposants à même de le faire chuter. Maria Koleshnikova est en effet la dernière des trois figures féminines de l'opposition durant la campagne présidentielle à demeurer dans le pays. Les deux autres, la candidate Svetlana Tikhanovskaïa et Veronika Tsepkalo, se sont exilées à l'étranger.

Anton Rodnenkov et Ivan Kravtsov, présents à ses côtés à la frontière, ont fait, eux, le choix de quitter leur pays. Les deux hommes ont raconté avoir été emmenés de force lundi matin par des inconnus et transportés dans diverses administrations, menottés et un sac sur la tête. Interrogés et menacés de poursuites judiciaires, ils se sont finalement vu proposer de quitter le pays. "Ce qui les intéressait, c'était le transport de Maria Kolesnikova hors des frontières. Ils l'expliquaient par la nécessité d'une désescalade de la situation" en Biélorussie, a expliqué Ivan Kravtsov. Mark Znak, lui, est un des sept membres de la direction du Conseil de coordination, formé pour obtenir une transition au pouvoir et négocier le départ du président Alexandre Loukachenko. L'avocat et la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch étaient, à ce jour, les derniers dirigeants de ce présidium encore en liberté en Biélorussie.